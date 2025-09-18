Women’s Rugby World Cup: England boosted as Ellie Kildunne returns to squad for France semi-final
England XV: E Kildunne (Harlequins); A Dow (Unattached), M Jones (Trailfinders Women), T Heard (Gloucester-Hartpury), J Breach (Saracens); Z Harrison (Saracens), N Hunt (Gloucester-Hartpury); H Botterman (Bristol Bears), A Cokayne (Sale Sharks), M Muir (Gloucester-Hartpury), M Talling (Sale Sharks), A Ward (Bristol Bears), Z Aldcroft (Gloucester-Hartpury, capt), S Kabeya (Loughborough Lightning), A Matthews (Gloucester-Hartpury).
