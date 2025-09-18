3
25
30
39
1
48
11
44
32
31
37
5
10
18
26
33
35
16
34
29
20
4
49
14
22
46
9
40
15
2
13
24
8
43
23
38
Women’s Rugby World Cup: England boosted as Ellie Kildunne returns to squad for France semi-final

Women’s Rugby World Cup: England boosted as Ellie Kildunne returns to squad for France semi-final

2025-09-18Last Updated: 2025-09-18
329 Less than a minute


England XV: E Kildunne (Harlequins); A Dow (Unattached), M Jones (Trailfinders Women), T Heard (Gloucester-Hartpury), J Breach (Saracens); Z Harrison (Saracens), N Hunt (Gloucester-Hartpury); H Botterman (Bristol Bears), A Cokayne (Sale Sharks), M Muir (Gloucester-Hartpury), M Talling (Sale Sharks), A Ward (Bristol Bears), Z Aldcroft (Gloucester-Hartpury, capt), S Kabeya (Loughborough Lightning), A Matthews (Gloucester-Hartpury).


Source link

2025-09-18Last Updated: 2025-09-18
329 Less than a minute
Show More

Related Articles

Why Newcastle ‘aren’t in a bad position’ as hope remains over Guehi transfer

Why Newcastle ‘aren’t in a bad position’ as hope remains over Guehi transfer

2024-08-19
'Statement of intent' for Dunstable Town as Blues announce new ladies team

'Statement of intent' for Dunstable Town as Blues announce new ladies team

2025-06-18
Why Liverpool press conference cancelled after Arne Slot sent off following Merseyside derby defeat

Why Liverpool press conference cancelled after Arne Slot sent off following Merseyside derby defeat

2025-02-13
It’s time for England to give Marcus Smith his 80 minutes at fly-half

It’s time for England to give Marcus Smith his 80 minutes at fly-half

2024-11-16
Back to top button
ZiFM Stereo