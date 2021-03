Top Tucker Song | Uchana Amit | Ft. | Badshah, Yuvan Shankar Raja, Rashmika Mandanna | Jonita Gandhi

The biggest collaboration. The groovy beats. In all, a TOP TUCKER song.► Subscribe Now: https://goo.gl/xs3mrY 🔔 Stay updated!► YRF New Releases: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCB05E03DA939D484

🎧 Song Credits:

Category: Hindi

Album: Top Tucker

Singers: Uchana Amit Ft. Badshah, Yuvan Shankar Raja, Jonita Gandhi

Music: Yuvan Shankar Raja

Lyrics: Badshah, Vignesh Shivan

Actor: Uchana Amit, Badshah, Yuvan Shankar Raja

Actress: Rashmika Mandanna

Director: Amarpreet GS Chhabra

Producer: Sumeet Singh

DOP: Santhana Krishnan Ravichandran, Aka Santha

Editor: Harmeet S Kalra

Choreographer: Ritchie Burton

Costume:

Badshah: Style by Outro

Uchana Amit: Style by Outro

Yuvan Shankar Raja: Zafroon Nizar

Rashmika Mandanna: Geetika Chadha

Banner: YRF Digital & Saga Music

Label: Saga Music

Special Thanks: Mukesh Thakur

Art Director: Karma Arts

Executive Producer: Himanshu Prakash

Line Producer: Sunil Sharma

Project Co-ordinator: Ambika Sharma

Mix & Mastered by: Aditya Dev

Asst. Director: Vishal Katpal

Asst. Choreographer: Manish Kumar (U. D.) & Urvashi Chauhan

Asst. DOP: Yohan, Prince G, Kashish Grover

Production: Ishant Grover, Puneet Kudhaal, Baljinder Singh Hanjra

Steady Cam: HMC SteadyCam

Hair & Makeup:

Yuvan Shankar Raja: Karan Makeovers

Badshah & Uchana Amit: Javed & Swapnil

Rashmika’s Team

Hair: Chakrapu Madhu

Makeup: Ravi Tokala

Artist Management: Benchmark Talents

Dancer’s Styling: Harpreet Sandhu, Chahak Nagpal

DI: Pixel D Post Pvt. Ltd.

DI Colorist: Prithvish Hegde, Manoj Singh

VFX: One Life Studios

VFX Supervisor: Vipul David Valvi, Summit Jaiswal

Additional VFX: Santosh C and Pixel Digital Studios

Jimmy JIB Operator: Sukhi Syan

Drone Operator: Sukhpal Singh

🎧 Song Lyrics:

Uchana

Mujhe Mere Ghar Se Utha Haan Utha Haan Utha Utha Le

Kahin Chhupa Haan Chhupa Haan Chhupa Chhupa De

Ghar Se Utha Haan Utha Haan Utha Utha Le

Kahin Chhupa Haan Chhupa Haan Chhupa Chhupa De

Chhoote Saare Bros’ Ki

Ab Toh Baby Rojki

Neend Teri Dose Ki Padi Mujhko

Bodycon Dress Mama

Aankhein Kare Bless Mama

Drip Glucose Ki Chadi Mujhko

Pakadu Teri Baiyaan

Karein Chaiyaan Chaiyaan

Banu Tera Saiyaan

Let Me Be Your Hot Lover

Baby You’re My Top Tucker

Top Top Top Tucker

Main Bola Hello Boli Hi

Main Bole Milein Boli Why

Main Bola Aaj Ka Kya Plan

Boli Talk To My Hand

Badi Aafat Hai Bhai

Meri Shaamat Hai Bhai

Jo Na Isko Pataaya

Toh Phir Laanat Hai Bhai Kya

Already Boyfriend I Don’t Mind Mama

Face Base Lips Hips Sab Super Fine Mama

Shaadi Vaadi Karein Phir Bachche Karein Nine Mama

Aye Tu Bhi De De Thodi Line Mama

I Feeling So High

When I see you, I feel

Little Little Shy

When I see you

So Very Hot Kuti

Aayein Dirty Thought Kuti

Jo Karein Squat Kuti

Hottie Hottie Re

Lagegi Chot Macha

Oh Touch Me Not Macha

What You Want Macha

Naughty Naughty Re

Hey Ringa Ringa Roses

Cute Ah Selfie Poses

Un Loveukenna Process

Sollikuduma

Eyes Um Eyes Um Meeting

Let Us Begin Dating

Work Out Anna Honeymoon

Pogalamaaa

Left La Pata Cutie

Right La Pata Sweety

Straight La Pata Naughty

Needaandan Hot Lover

Baby You’re My Top Tucker

Top Top Top Tucker

It’s Your Boy Badshah

Hey Top Top Top Tucker

Hey Top Top Top Tucker

Hey Top Top Top Tucker

Hey Top Top Top Tucker

Digital Distribution: YRF Digital in association with Unisys Infosolutions

