Wimbledon order of play today: Andy Murray battles Stefanos Tsitsipas on Centre Court

The two-time champion faces No5 seed Stefanos Tsitsipas to conclude the fourth day of this year’s Championships, having beat the Greek on grass in Stuttgart last year after their infamous toilet-break row at the 2021 US Open.

Elsewhere, fellow British hope Liam Broady kicks off proceedings on Centre Court with a tough test of his own, taking on No4 seed Casper Ruud. Women’s No3 seed and defending champion Elena Rybakina faces Alize Cornet in the other clash.

Over on Court One, Alexander Zverev continues his aim to make it to the second week as he faces unseeded Gijs Brouwer. Then women’s No20 seed Donna Vekic takes on Sloane Stephens and No4 seed Jessica Pegula battles Cristina Bucsa of Spain.

Wimbledon day four schedule | Order of play for Thursday, July 6, 2023

All times BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets.

Centre Court (from 1.30pm)

Liam Broady vs Casper Ruud (4)

Alize Cornet vs Elena Rybakina (3)

Andy Murray vs Stefanos Tsitsipas (5)

Court One (from 1pm)

Alexander Zverev (19) vs Gijs Brouwer

Sloane Stephens vs Donna Vekic (20)

Jessica Pegula (4) vs Cristina Bucsa

Court Two

Elise Mertens (28) vs Elina Svitolina

Andrey Rublev (7) vs Aslan Karatsev

Danielle Collins vs Belinda Bencic (14)

Daniil Medvedev (3) vs Adrian Mannarino

Court 3

Tomas Martin Etcheverry (29) vs Stan Wawrinka

Viktorija Golubic vs Anna Karolina Schmiedlova (in progress)

Leylah Fernandez vs Caroline Garcia (5)

Ilya Ivashka vs Grigor Dimitrov (21)

Court 12

Karolina Muchova (16) vs Jule Niemeier

Matteo Berrettini vs Lorenzo Sonego (in progress)

Viktoriya Tomova vs Katie Boulter

Frances Tiafoe (10) vs Dominic Stricker

Court 18

Jan Choinski vs Hubert Hurkacz (17)

Alex De Minaur (15) vs Kimmer Coppejans (in progress)

Marie Bouzkova (32) vs Anett Kontaveit

Mikael Ymer vs Taylor Fritz (9)

Court 4

Xinyu Wang vs Sofia Kenin

Roberto Carballes Baena vs Matteo Arnaldi (in progress)

Mirra Andreeva vs Barbora Krejcikova (10)

Court 5

Maximilian Marterer vs Michael Mmoh

Marco Cecchinato vs Nicolas Jarry (25) (in progress)

Guido Pella vs Harold Mayot

Court 6

Zhizhen Zhang vs Botic Van De Zandschulp

Tomas Barrios Vera vs David Goffin

Anastasia Potapova (22) vs Kaja Juvan

Court 7

Alycia Parks vs Ana Bogdan

Irina-Camelia Begu (29) vs Rebecca Marino (in progress)

Court 8

Katerina Siniakova vs Lesia Tsurenko

Denis Shapovalov (26) vs Gregoire Barrere

Daniel Elahi Galan vs Oscar Otte

Court 9

Linda Noskova vs Dalma Galfi

Christopher O’Connell vs Hamad Medjedovic (in progress)

Magda Linette (23) vs Barbora Strycova

Marcos Giron vs Marton Fucsovics

Court 10

Alejandro Davidovich Fokina (31) vs Arthur Fils

Marc-Andrea Huesler vs Yosuke Watanuki (in progress)

Elisabetta Cocciaretto vs Rebeka Masarova

Court 11

Diane Parry vs Petra Martic (30)

Jason Kubler vs Ugo Humbert

Francisco Cerundolo (18) vs Jiri Lehecka

Court 14

Lorenzo Musetti (14) vs Jaume Munar

Aliaksandra Sasnovich vs Nuria Parrizas-Diaz (in progress)

Beatriz Haddad Maia (13) vs Jaqueline Adina Cristian

Court 15

Alexander Bublik vs Jeffrey John Wolf

Veronika Kudermetova (12) vs Marketa Vondrousova

Corentin Moutet vs Roman Safiullin

Court 16

Aleksandar Vukic vs Quentin Halys

Nadia Podoroska vs Victoria Azarenka (19)

Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko (17)

Court 17

Jessica Bouzas Maneiro vs Anhelina Kalinina (26)

Anna Bondar vs Bianca Vanessa Andreescu

Milos Raonic vs Tommy Paul (16)

Last updated 11pm BST on July 5 2023.